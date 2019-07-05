مسن يقتحم مباراة بكأس العالم عاريًا

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اقتحم رجل كبير في السن عاريا، مباراة في كأس العالم للكريكيت بين إنجلترا ونيوزيلندا.

ونجح المقتحم في تجنب الحراس لفترة طويلة، قبل أن يتم اتخاذ تدابير من رجال حفظ أمن الملعب، لإيقافه وطرحه أرضا. 

وسبق للممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية كينزي فولانسكي شبه عارية اقتحام مباراة أثناء نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وتوتنهام الشهر الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد.

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