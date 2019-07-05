05 يوليه 2019 - 12:46 م

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توحيد المبادئ في المسائل المالية بالجهات الإدارية بمختلف المحافظات بحيث يتم صرف أي مستحقات مالية للعاملين بالجهات المماثلة بنفس المعايير والإجراءات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز آليات التواصل المباشر والفوري مع ممثلي وزارة المالية بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء المالي بهذه الجهات وتذليل أي عقبات وضمان تنفيذ التعليمات المالية من أجل سرعة ودقة الإنجاز.

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم بالفعل إنشاء مجموعات نوعية عبر تطبيق «واتس آب»، لتيسير التواصل المباشر والفوري مع ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية دون الإخلال بالنظم المتبعة في حماية البيانات والمعلومات؛ حتى يتسنى سرعة الرد على المسائل المالية التي يفحصها ممثلو وزارة المالية سواء مراجعي الحسابات أو المراقبين الماليين؛ بما يضمن توحيد المبادئ والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية الصادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية.

أضاف أنه عند إنشاء مجموعات «الواتس آب» تم تقسيم ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية بشكل نوعى؛ حيث تم تخصيص مجموعة للجهات الإدارية بقطاع التعليم، وأخرى لقطاع الصحة، وهكذا.. موضحًا أن هذه المجموعات تُسهم فى سرعة التواصل بين الجهات على مستوى الجمهورية.