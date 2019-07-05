» محاكمة ديك في فرنسا.. والسبب غريب

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وكالات أحمد الشربينى

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محاكمة

ديك

محاكمة ديك فى فرنسا

تقدم زوجان بدعوى أمام محكمة في جزيرة أوليرون السياحية جنوب غرب فرنسا، ضد "ديك" بتهمة الإزعاج الصوتى، وتقدم الجيران بشكوى إلى المحكمة بسبب صياحه الديك في ساعات مبكرة جدًا كل يوم.

هذا الديك واسمه "موريس"، لم يكن حاضرًا في الجلسة، التي شاركت فيها صاحبته كورين فيسو، كذلك تغيب الزوجان المتقاعدان صاحبا الدعوى التي ترددت أصداؤها في وسائل إعلام عالمية بينها صحيفة "نيويورك تايمز".

ويعيش الديك "المزعج" في سان بيار دوليرون، حيث يزعج صياحه المبكر منذ الفجر سكان الجوار.

ويقول المحامي فنسان أوبيردو الذي يدافع عن الزوجين المشتكيين، إن المحاكمة "ليست صراعًا بين المدينة والريف، هي مشكلة إزعاج صوتي".

وتابع قائلًا: "لو كان الموضوع مرتبطًا بديك أو كلب أو أبواق سيارات أو موسيقى، ففي كل الحالات المقصود هو الضجيج"، مضيفًا أن "موكلاي لا يعيشان في الريف".

وأشار إلى أن هذه القضية "ليست نزاعًا بين سكان المدن وأبناء الريف، موكلاي لا يرفضان حق الديك في الصياح بل يريدان أن ينعما بالهدوء بين السادسة والنصف والثامنة والنصف صباحًا".



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