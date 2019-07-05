» دولة تحتفل بعيدها الرسمي على "المريخ"

05 يوليه 2019 - 11:37 ص

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إستئناف رحلات رواد الفضاء الأمريكيين إلى سطح القمر، ورفع العلم الأمريكي على سطح كوكب المريخ وذلك بالتزامن مع احتفال الولايات المتحدة بعيد الاستقلال.

وقال ترامب في خطاب له بمناسبة العيد الوطني : قبل 50 عاما، شهد العالم انطلاق سفينة الفضاء “أبولو” ورفع علم أمريكي على سطح القمر، سنعود إلى القمر قريبا وسنرفع العلم الأمريكي على المريخ .

وإتخذ “ترامب ” خطوات عملية في ذلك ، إذ وقًع على خطة لاستئناف بعثات “ناسا ” إلى سطح القمر .

ولا يُعلم بهذه التصريحات إن كان “ترامب ” يشير إلى أن القمر جزء من كوكب المريخ للمرة الثانية ، كما صرح سابقاً بذلك في تغريدة أثارت سخرية واسع