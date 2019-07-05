جثتا سيدة ونجلها تثيران الذعر في عين شمس

05 يوليه 2019 - 11:15 ص

لفظت سيدة ونجلها أنفاسهما الأخيرة داخل شقتهما فى ظروف غامضة في عين شمس، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة.

البداية عندما وردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارهم.

وبالانتقال والفحص، تم العثور علي جثتين، لسيدة مسنة، ونجلها ويدعى م.أ"، 30 سنة، ويعمل في مجال الدي جي، متوفيين داخل الشقة، وترجح التحريات الأولية أن الوفاة منذ عدة أيام، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام، وتكثف مباحث القسم جهودها لكشف غموض الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.