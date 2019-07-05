» "لطيفة" تستنجد بوزير الثقافة بسبب تشويه صورتها

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لطيفة
لطيفة

عمرو محمد-متابعات

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تونس

وزير الثقافة

لطيفة

تعجب الفنانة التونسية لطيفة من منع حفلاتها الغنائية داخل تونس في الأيام الماضية، وهو ما دفعها للحديث مع وزير الثقافة التونسي حول الأزمة.

ونشرت "لطيفة" تغريدة لها علي حسابها الخاص بـ"تويتر" تعلق بها على أزمتها في تونس: "حبايبي الغاليين أحب اطمنكم إنه حصل اتصالات اليوم بينى وبين السيد وزير الثقافة في تونس محمد زين العابدين والسادة المسؤولين عن إدارة المهرجانات، وإن شاء الله في أخبار باش تفرحكم.. أشكرهم على الاهتمام؟ وأشكركم كلكم على اهتمامكم وتعاطفكم معي".

وتابعت: "جمهوري الغالي في بلادي تونس، نحبكم برشا وإذا أنا وصلت لما وصلت إليه، فهذا بفضل دعمكم لي أولا، ودعم كل جمهوري في الوطن العربي، ولكن للأسف هنالك حملة ضدي لا أعرف مصدرها ولا سببها".

وأضافت: "أعتذر لجمهوري الغالي في صفاقس أولا، فقبل موعد الحفل الذى أعلنت عنه البارحة في برنامج منا وجر بخمسة أيام، وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولي، وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخص، بلغت اليوم بأن الحفل ألغي، لماذا وما السبب لا أعرف".

يذكر أن لطيفة كان من المقرر أن تحيي عدة حفلات غنائية في تونس، خلال موسم الصيف، إلا إنها ألغيت.



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