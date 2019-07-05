  • الجمعة 05 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:49 م
بحث متقدم
يهود الفلاشا

من هم يهود "الفلاشا" سبب المظاهرات في إسرائيل؟

الإناث

حقيقة تجنيد الإناث في الأردن

تمزيق مصحف

مجهول يقتحم مسجدًا ويمزق المصاحف

ارشيفية

كشف جريمة غامضة بعد 33 ألف سنة

ارشيف

مربية أطفال تجبرهم على أكل القيء

الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية بالإمارات

الإمارات تبارك لـ"العسكري السوداني" بهذا الأمر

ناقلة

تهديد إيراني جديد لبريطانيا في الخليج

قتل

جثتا سيدة ونجلها تثيران الذعر في عين شمس

الشيخ خالد الجندي

"الجندي" بنفعل على خطباء الجمعة لسبب صادم

الاهلى

الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته

عودة الحركة لمطار جازان بعد استهدافه بطائرات مسيرة

عرب وعالم

حوثيون
حوثيون

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"الحوثيون" يعلنون قصف مطاري جازان وأبها

#

المترو يعلن عودة حركة الخط الثاني لطبيعتها بعد تعطل 18 دقيقة

#

شاهد.. مطار أبها بعد استهداف الحوثي

#

استهداف مطار جازان بطائرة مسيرة

السعودية

قناة العربية

مطار حازان

جرت الحركة في مطار جازان السعودي بصورة طبيعية، وذلك بعد استهدافه بطائرات مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن.

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر القول إن "الحركة في مطار جازان طبيعية بعد محاولة استهدافه بطائرات مسيرة من ميليشيات الحوثي".

وكانت جماعة "أنصار الله"  قد أعلنت، أمس الخميس، استهداف مواقع عسكرية في مطار جازان السعودي بطائرات مسيرة.

وبحسب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، قال المتحدث باسم القوات المسلحة المتحالفة مع جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات قاصف 2K على مواقع عسكرية هامة" في مطار جازان في السعودية.

وقال سريع إن "عمليات سلاح الجو المسير على مطار جازان الإقليمي أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطل في حركة الملاحة الجوية في المطار".

وأضاف: "عملياتنا العسكرية مستمرة في استهداف المطارات المستخدمة لأغراض عسكرية".

وأتم سريع: "حرصا على سلامة كافة المدنيين من مختلف الجنسيات عليهم الابتعاد عن الأماكن المستهدفة".

ونقلت القناة نقلا عن مراكز رصد جوية: تم تحويل وجهة إحدى الرحلات من مطار الرياض إلى جدة بعد أن كانت وجهتها إلى مطار جازان.

من جانبه، قال التحالف بقيادة المملكة إنه اعترض وأسقط طائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه مطار جازان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الحوثيين من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.

واتهم المالكي، في بيان التحالف جماعة "أنصار الله" باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مشيرا إلى أنه "لم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها".

وأكد "استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتقود السعودية منذ  مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمالي وغربي اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين وحلفاؤها، في أواخر عام 2014.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» محاكمة ديك في فرنسا.. والسبب غريب
» 3 نصائح حول اختيار نوع الوقود الأقل استهلاكًا
» "التأمين الاجتماعي" يزف بشرى سارة لذوي الاحتياجات الخاصة
» دولة عربية في قائمة الدول الأكثر تلوثا للبيئة
» إخلاء طائرة بعد رسالة تهديد بوجود قنبلة
» دولة تحتفل بعيدها الرسمي على "المريخ"
» "لطيفة" تستنجد بوزير الثقافة بسبب تشويه صورتها
» "الزكام" تتسبب في نسيان العروسة موعد زفافها
» أب يقتل ابنه بطريقة مروعة.. وعمه ينتقم في المحكمة
» عودة الحركة لمطار جازان بعد استهدافه بطائرات مسيرة
» رحمة أمام المحكمة: زوجى يطالبنى ببيع شرفى

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»