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إيران تهدد بريطانيا بتوقف ناقلاتها البحرية بالخليج

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أعلن أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، اليوم الجمعة ، أن على إيران الرد بالمثل على بريطانيا وإيقاف أي ناقلة نفط بريطانية في بحر الخليج في حال عدم الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة لدى دولة جبل طارق.

وبناء على طلب أمريكي قامت السلطات في مضيق جبل طارق باحتجاز ناقلة نفط إيرانية عملاقة قالت إنها كانت في طريقها إلى سوريا. إيران نددت بالعملية واصفة إياها بـ "الاعتراض غير القانوني"  .

استدعت ايران الخميس (الرابع من يوليو 2019) السفير البريطاني لديها للتنديد بما وصفته "الاعتراض غير القانوني" لناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استدعاء السفير بسبب اعتراض ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق "من جانب القوة البحرية التابعة لبريطانيا".


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