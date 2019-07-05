رسميا .. "آل شيخ" يبيع أسهمه لمستثمر إمارتي جديد

05 يوليه 2019 - 09:49 ص

أعلن نادي بيراميدز استحواذ سالم الشامسي على أسهم النادى بشكل كامل بعد أن أعلن المستشار ترك آل شيخ بيع أسهمه بالنادي.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا عبر "فيس بوك" أكد خلال أن هذا الاستحواذ يأتى انعاكسًا للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودعما لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر والتي أثبتت التجربة العملية نجاحها.

ويوجه المالك الجديد أسمى آيات الشكر إلى المالك السابق المستشار تركي آل الشيخ على رؤيته الثاقبة وما بذله من مجهود كبير في سبيل إنجاح هذه التجربة.

ويؤكد المالك الجديد على رغبته الجادة في استمرار هذه التجربة الاستثمارية على النحو الذي يعود بالنفع والخير على مصر وشعبها وجماهير الكرة المصرية.