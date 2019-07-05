"الإسكان" تزف بشرى سارة للمواطنين

05 يوليه 2019 - 09:46 ص





أكد المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق،أن نسبة التغطية في مياه الشرب وصلت لـ98% من سكان مصر،معقبا :" الخدمة ستصل لكافة المواطنين قريبا ".



و أضاف الرفاعي خلال حواره ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، بأن الوزارة أدخلت للخدمة 39 محطة مياه شرب العام الماضي، تصل لمليون متر مكعب في اليوم، لخدمة 5.5 مليون نسمة.



وتابع " معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، أن 65% من سكان مصر لديهم صرف صحي، منهم 96% في المدن و34% في القرى.

