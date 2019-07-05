تحريك أسعار الوقود رسميا.. تعرف على الأسعار الجديدة

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رفعت الحكومة أسعار الوقود بدءًا من اليوم، بنسب تتراوح بين 16 % و30 %، في إطار خطة تحرير سعر الوقود.

وقالت وزارة البترول في بيان، إن سعر البنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر (0.54 دولار) من 7.75 جنيه بارتفاع 16.1 بالمئة، كما زاد سعر السولار إلى 6.75 جنيه للتر من سعر 5.50 جنيه.

وذكرت الوزارة أنها رفعت سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر (0.48 دولار) من 6.75 جنيه بزيادة نحو 18.5 بالمئة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه (0.4 دولار) من سعر 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمئة.

ويبدأ تنفيذ قرار رفع أسعار الوقود، وهو الخامس من نوعه منذ يوليو 2014، في الساعة التاسعة صباحا الجمعة بتوقيت القاهرة.

وترتفع سعر أسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30 في المئة، ليزيد من 50 جنيها (3 دولارات) إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي، ومن 100جنيه (6 دولارات) إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.

وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه (3.18 مليار دولار)، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.


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