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ريهام سعيد: "الحياة قاسية"

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ريهام سعيد: "الحياة قاسية"

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نشرت الإعلامية ريهام سعيد، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، لداعية إسلامي أمريكي يتحدث عن قسوة الحياة وكيف تتخذ قرارات وتواجة الصعاب التي تمر عليك.

وعلقت "سعيد"، على المقطع قائلة : "الحياة صعبة ولازم نكافح فيها".

فيما تفاعل المتابعين مع تعليق ريهام سعيد متمنين لها الشفاء العاجل.

يذكر أن سعيد مصابة بمرض بكتيريا في الوجه ، وأكد الأطباء أن الخطر ما زال قائما عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب، حيث يتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها.


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