  • الجمعة 05 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:55 ص
بحث متقدم
ريهام سعيد

ريهام سعيد: "الحياة قاسية"

الأرصاد.. طقس حار

الأرصاد الجوية :طقس الجمعة حار رطب

الإعلامي توفيق عكاشة

أخطر ما قاله "عكاشة" عن السياسة العالمية والعائلات الأربعة !

عمرو وردة

باحثة تكشف معلومة هامة عن مرض عمرو وردة

السيسي وترامب

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي و"ترامب"

أرشيفية

«لا لتعدد الزوجات».. حملة جديدة لمحاربة الزواج الثاني

موجة حارة

الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير الأيام المقبلة

احتجاجات يهود الفلاشا

زحف إثيوبى يشعل تل أبيب.. التفاصيل الكاملة

أحمد السقا ونجله

نجل أحمد السقا يغضب «صلاح» بصورة مع عدوه الأول

مبارك الغامدي

منع رجل أعمال سعودي من مغادرة مصر..والمملكة تعلق

الأرصاد الجوية :طقس الجمعة حار رطب

آخر الأخبار

الأرصاد.. طقس حار
الأرصاد.. طقس حار

أخبار متعلقة
#

الارصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

#

«الأرصاد»: رطوبة مرتفعة ورياح مثيرة للأتربة غدًا

#

«الأرصاد» تحذر من ارتفاع الرطوبة غدًا

#

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، فيما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 23 30

بلطيم 24 31

مطروح 23 30

السلوم 24 31

سيوة 24 38

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 36

الاسماعيلية 24 36

السويس 24 36

العريش 23 31

رفح 23 30

رأس سدر 22 36

نخل 19 33

نويبع 28 37

طابا 26 34

كاترين 20 33

الطور 26 34

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 38

مرسى علم 28 37

الفيوم 23 37

بنى سويف 23 37

المنيا 23 37

أسيوط 25 38

سوهاج 26 38

قنا 26 39

الأقصر 27 41

أسوان 28 41

أبوسمبل 28 42

الوادى الجديد 29 40

شلاتين 28 37

ابو رماد 29 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 30 34


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "لهيطة" يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لمحمد صلاح
» بيع رأس توت عنخ آمون بـ 83 مليون جنيه فى مزاد بلندن
» تعليق ساخر من توفيق عكاشة على أداء المنتخب
» حرب تكسير عظام بين "النور" و"البناء والتنمية"
» تعليق ناري لـ تامر أمين على تعرض "صلاح" لنزلة برد
» رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يكشف طرق تحديد قيمة المعاش
» هذا ما قاله "عكاشة" بني إسرائيل.. لن تصدق
» قائد الأركان الجزائري يدعو إلى تطهير البلاد من هؤلاء
» الكشف عن معلومة خطيرة بشأن رئيس الموساد ونتنياهو
» كينو يقترب من «الأهلي»
» حبس فنانة شهيرة 3 سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»