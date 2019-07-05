» بيع رأس توت عنخ آمون بـ 83 مليون جنيه فى مزاد بلندن

05 يوليه 2019 - 01:21 ص

كشفت عضو رابطة إنقاذ الآثار المصرية ماجدة صقر أن رأس تمثال توت عنخ آمون تم بيعه بـ 4 ملايين جنيه إسترليني في دار كريستيز للمزادات بلندن.



وأضافت صقر في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأى عام»، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع على فضائية «تن»، أن التمثال خرج من مصر بطريقة غير شرعية في الستينيات، ولم يطالب أحد باسترداده مشيرة الى أن السلطات البريطانية رفضت طلب مصر، بعودة تمثال رأس توت عنخ آمون.



وتابعت ان الدار زعمت أن الحكومة لم تعبر عن قلقها بشأن فقدان التمثال قبل ذلك حتى تم عرضه بشكل علني مشيرة الى ان شبكة "بي بي سي" البريطانية ذكرت بأن مصر طالبت بإلغاء المزاد أو تأجيله، حتى تتمكن من استعادته قبل بيعه.

