الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير الأيام المقبلة

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موجة حارة
موجة حارة

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الأيام الماضية تراوحت ما بين 36 إلى 37 درجة، ولكن ارتفاع نسب الرطوبة جعلنا نشعر بحرارة الطقس.
وأشار "عبد العال"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن البلاد تتعرض لموجة حارة لمدة 48 ساعة اعتبارًا من يوم السبت، منوهًا بأن الطقس مساء السبت في توقيت إقامة مباراة مصر وجنوب أفريقيا سيكون لطيف.
وناشد المواطنين ارتداء غطاء للرأس وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال الموجة الحارة.

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