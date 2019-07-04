» إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه مطار جازان

04 يوليه 2019 - 11:30 م

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، مساء الخميس، اعتراض وإسقاط طائرة "مسيرة" أطلقها "الحوثيون"، تجاه مطار جازان جنوب غربي المملكة.



يأتي ذلك بعد سويعات من حديث جماعة "الحوثي" باليمن، في وقت سابق اليوم، عن أنها استهدفت مطاري جازان وأبها.

وأوضح بيان للتحالف، أن قواته "تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان".

وأضاف أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية".

وأكد أنه "لم يتم تحقيق أي من أهدافها وتم تدميرها وإسقاطها"، دون تفاصيل عن مكان إسقاطها، ودون التطرق لحديث الحوثيين عن استهداف مطار أبها مجددا.

وقبل ساعات، قال الحوثيون إن عمليتي استهداف مطاري أبها وجازان "أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".

وكثفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن، وخاصة مطار أبها.‎

ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدد من محافظات البلاد.