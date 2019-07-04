  • الجمعة 05 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:15 ص
بحث متقدم
موجة حارة

الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير الأيام المقبلة

الإعلامي توفيق عكاشة

أخطر ما قاله "عكاشة" عن السياسة العالمية والعائلات الأربعة !

عمرو وردة

باحثة تكشف معلومة هامة عن مرض عمرو وردة

السيسي وترامب

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي و"ترامب"

أرشيفية

«لا لتعدد الزوجات».. حملة جديدة لمحاربة الزواج الثاني

احتجاجات يهود الفلاشا

زحف إثيوبى يشعل تل أبيب.. التفاصيل الكاملة

أحمد السقا ونجله

نجل أحمد السقا يغضب «صلاح» بصورة مع عدوه الأول

أرشيفية

قريبًا.. انتعاشة في سوق الحديد

مبارك الغامدي

منع رجل أعمال سعودي من مغادرة مصر..والمملكة تعلق

الاخوان

هل يستجيب عمدة إسطنبول ويسلم الإخوان لمصر؟

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي و"ترامب"

آخر الأخبار

السيسي وترامب
السيسي وترامب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تصريح قوي لـ"السيسي" بشأن قضية ريجيني

#

الرئيس: مكنتش أحب نكون كدا أبدا

#

ما دار بين السيسي و نظيره الزامبي في اتصال هاتفي؟

#

الرئيس الأمريكي: "السيسي" يقوم بـ"عمل عظيم"

أجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الوضع في ليبيا.
وأكد الرئيس موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة، التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط.
وأوضح راضي، أن الرئيس ترامب أكد من جانبه أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديدًا لأمن المنطقة بأكملها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.
وتم التطرق إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الرئيس دعم مصر لخيارات وإرادة الشعب السوداني الشقيق في ظل موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، مع ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته والحفاظ على استقراره وأمنه لما فيه صالح الشعب السوداني".
وأضاف بسام راضي، أن الاتصال تناول عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.
وتضمن الاتصال تقديم الرئيس التهنئة للرئيس والشعب الأمريكي بمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة الموافق في الرابع من يوليو.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ساخر من توفيق عكاشة على أداء المنتخب
» حرب تكسير عظام بين "النور" و"البناء والتنمية"
» تعليق ناري لـ تامر أمين على تعرض "صلاح" لنزلة برد
» رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يكشف طرق تحديد قيمة المعاش
» هذا ما قاله "عكاشة" بني إسرائيل.. لن تصدق
» إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه مطار جازان
» قائد الأركان الجزائري يدعو إلى تطهير البلاد من هؤلاء
» الكشف عن معلومة خطيرة بشأن رئيس الموساد ونتنياهو
» كينو يقترب من «الأهلي»
» حبس فنانة شهيرة 3 سنوات بتهمة ممارسة الدعارة
» انفراجة في المحادثات بين السعودية والكويت لحل الأزمة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»