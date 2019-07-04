بوتين يدعو إلى وقف إطلاق النار وبدء حوار في ليبيا‎

04 يوليه 2019 - 11:00 م

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إلى وقف إطلاق النار، وبدء الحوار بين أطراف النزاع، في ليبيا.



جاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بالعاصمة روما، حسب ما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وقال بوتين: "اتفقنا على مواصلة التنسيق لتسوية الوضع في ليبيا، حيث تتدهور الأوضاع للأسف ويتنامى النشاط الإرهابي ويزداد عدد الضحايا".

وأضاف: "نتفق على أنه من المهم أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بين الأطراف العسكرية والسياسية الليبية، وأن تفتح قنوات الحوار وتتخذ إجراءات لاستعادة العملية السياسية بهدف تجاوز الانقسام في البلاد وإنشاء مؤسسات موحدة وفاعلة للدولة".

وردًا على سؤال حول دور حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ليبيا، قال بوتين: "من الجيد أن نتذكر كيف بدأ كل شيء، من دمر دولة ليبيا، بقدر ما أستطيع أن أتذكر، كان هذا قرار الناتو والطائرات الأوروبية قصفت ليبيا"، دون تفاصيل.

وأشار إلى أن بلاده لديها اتصالات مع حكومة "الوفاق الوطني" (المعترف بها دوليًا) برئاسة فايز السراج، ومع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على حد سواء.

وفي قضية أخرى، أعرب بوتين عن أمله في استعادة العلاقات الطبيعية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه يعول على مساعدة إيطاليا في ذلك.

ولفت إلى أن العقوبات تسببت بتراجع التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي، ما ألحق أضرارًا بالجميع.

من جانبه، أشار كونتي، أنه من الضروري تهيئة الظروف لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدا استعداد روما للمساهمة في ذلك.واقترح إنشاء منتدى للحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي.