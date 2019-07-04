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منظمة إيطالية تنقذ 54 مهاجراً قبالة السواحل الليبية

عرب وعالم

إسبانيا.. العثور على جثث خمسة مهاجرين
إسبانيا.. العثور على جثث خمسة مهاجرين

المصريون ووكالات

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أعلنت منظمة إيطالية لإنقاذ المهاجرين، الخميس، إنقاذ 54 مهاجراً غير نظامي قبالة السواحل الليبية، مشيرة أنها بحاجة "فورية" إلى ميناء آمن.
وعبر حسابها بموقع "تويتر"، أعربت منظمة "المتوسط للإنقاذ"(إيطالية غير حكومية)، عن سعادتها بإنقاذ حياة 54 مهاجرًا غير نظامي من "الجحيم الليبي"، على حد قولها.
ولفتت المنظمة إلى أن المهاجرين الذين أنقذتهم موجودون، حاليا، على متن سفينة تابعة لها، مضيفة أن من بينهم 11 امرأة و 4 أطفال، وأن سفينتها متجهة إلى إيطاليا.
من جهته، رد نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية، ماتيو سالفيني، المعروف بمواقفه المعارضة للمهاجرين، على طلب المنظمة بتوفير ميناء آمن، قائلًا: "تستطيعون نقل المهاجرين غير النظاميين إلى تونس".
وأضاف سالفيني، في تصريحات إعلامية، أن "المهاجرين غير النظاميين الموجودين على متن سفينة المنظمة، أقرب إلى سواحل تونس من أي جزيرة إيطالية، وعلى منظمات المجتمع المدني نقل من تنقذهم من المهاجرين إلى سواحل أقرب بلد آمن". -

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