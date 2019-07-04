زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب كاليفورنيا الأمريكية

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف المركز في بيان له، أن الزلزال وقع صباح اليوم بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة وبلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر.

وأضاف المركز في بيان له، أن الزلزال وقع صباح اليوم بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة وبلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر.