2,7 مليون دولار تعويض لـ«كيم كاردشيان»

04 يوليه 2019 - 09:32 م

قضت محكمة في كاليفورنيا، بتعويض نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، بمبلغ قدره 2.7 مليون دولار.

وألزم قاضي المحكمة شركة أزياء بريطانية، بدفع التعويض لكيم كارداشيان، وذلك عن تقليد مظهرها وملابسها لكسب المال، بحسب موقع "ذا فيرج".

كما أمر الشركة بدفع 59600 دولار أخرى، أتعاب محاماة.

وكانت كيم كارداشيان قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة الأزياء البريطانية "Missguided "، اتهمت فيها الأخيرة باستخدام "شخصيتها وعلامتها التجارية" دون إذن منها، وكذلك وضع وسم "tag " لها باستمرار على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وستدفع شركة الأزياء التعويضات المالية، بعدما فشلت في الرد على دعوى كارداشيان والدفاع عن نفسها، خاصة بعد أن قدمت "نجمة تلفزيون الواقع" الدليل المادي، الذي يشمل صورة من موقع "Missguided " و"إنستغرام"، لعارضة أزياء تابعة للشركة وهي ترتدي فستانا ذهبي اللون مطابقا لفستان كيم كارداشيان الذي صمم خصيصا لها، وصورة لكيم نفسها، وإلى جانبها تعليق يقول: "لدينا فستان كيم كارداشيان، هناك بضعة أيام فقط للحصول عليه عبر الإنترنت".

ويقول نص الدعوى، إن استخدام شركة الأزياء للصور الحقيقية لكارداشيان، جعلها تبدو كأنها تعمل لحسابها وتروج لبضائعها.

وليس من الواضح، سبب عدم استجابة شركة "Missguided " لدعوى كيم كارداشيان، ولكنها في المقابل، حذفت صورها من حساب "إنستغرام" الخاص بها.