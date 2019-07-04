  • الخميس 04 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:08 م
بحث متقدم
أرشيفية

«لا لتعدد الزوجات».. حملة جديدة لمحاربة الزواج الثاني

احتجاجات يهود الفلاشا

زحف إثيوبى يشعل تل أبيب.. التفاصيل الكاملة

أحمد السقا ونجله

نجل أحمد السقا يغضب «صلاح» بصورة مع عدوه الأول

أرشيفية

قريبًا.. انتعاشة في سوق الحديد

مبارك الغامدي

منع رجل أعمال سعودي من مغادرة مصر..والمملكة تعلق

الاخوان

هل يستجيب عمدة إسطنبول ويسلم الإخوان لمصر؟

ديوركس

شركة تعلن عن توزيع أدوات جنسية قبل مباراة المنتخب

حزب النور

حرب تكسير عظام بين "النور" و"البناء والتنمية"

محمد صلاح فى مران المنتخب

بقرار «أجيري».. إبعاد صلاح عن مران المنتخب

الملك سلمان وأمير الكويت

انفراجة في المحادثات بين السعودية والكويت لحل الأزمة

2,7 مليون دولار تعويض لـ«كيم كاردشيان»

الصفحة الأخيرة

شاهد.. المولود الثاني لـ"كيم كاردشيان"
شاهد.. المولود الثاني لـ"كيم كاردشيان"

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

فضيحة تغرم "فيس بوك" مليون يورو

#

ارتفاع الصادرات المصرية إلى تنزانيا بنسبة 75%

#

المركزي يسدد مبلغ ضخم للبنك الأفريقي

#

الزمالك ينتظر رقمًا خياليًا من "كاف"

محكمة

كيم كاردشيان

عارضة أزياء

تعويض

قضت محكمة في كاليفورنيا، بتعويض نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، بمبلغ قدره 2.7 مليون دولار.

وألزم قاضي المحكمة شركة أزياء بريطانية، بدفع التعويض لكيم كارداشيان، وذلك عن تقليد مظهرها وملابسها لكسب المال، بحسب موقع "ذا فيرج".

كما أمر الشركة بدفع 59600 دولار أخرى، أتعاب محاماة.

وكانت كيم كارداشيان قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة الأزياء البريطانية "Missguided "، اتهمت فيها الأخيرة باستخدام "شخصيتها وعلامتها التجارية" دون إذن منها، وكذلك وضع وسم "tag " لها باستمرار على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وستدفع شركة الأزياء التعويضات المالية، بعدما فشلت في الرد على دعوى كارداشيان والدفاع عن نفسها، خاصة بعد أن قدمت "نجمة تلفزيون الواقع" الدليل المادي، الذي يشمل صورة من موقع "Missguided " و"إنستغرام"، لعارضة أزياء تابعة للشركة وهي ترتدي فستانا ذهبي اللون مطابقا لفستان كيم كارداشيان الذي صمم خصيصا لها، وصورة لكيم نفسها، وإلى جانبها تعليق يقول: "لدينا فستان كيم كارداشيان، هناك بضعة أيام فقط للحصول عليه عبر الإنترنت".

ويقول نص الدعوى، إن استخدام شركة الأزياء للصور الحقيقية لكارداشيان، جعلها تبدو كأنها تعمل لحسابها وتروج لبضائعها.

وليس من الواضح، سبب عدم استجابة شركة "Missguided " لدعوى كيم كارداشيان، ولكنها في المقابل، حذفت صورها من حساب "إنستغرام" الخاص بها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» كينو يقترب من «الأهلي»
» زلزال بقوة 6.4 يضرب كاليفورنيا
» رسميًا.. آريين روبين يعتزل كرة القدم
» اندلاع حريق في مزرعة بالفيوم ونفوق 8 رؤوس ماشية
» شاهد.. انتحار رجل أعمال في مؤتمر صحفي على الهواء
» مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من أوزباكستان
» "التنمر" يدفع طفلًا للانتحار بالعياط
» انفراجة في المحادثات بين السعودية والكويت لحل الأزمة
» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
» تعرف على أبرز أسماء المتحفظ على أموالهم في قضية تنظيم الأمل
» موظف يطلق النار على نفسه بحدائق القبة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»