» كينو يقترب من «الأهلي»

04 يوليه 2019 - 09:18 م

اقترب الجناح البرازيلي، ولاعب فريق بيراميدز كينو من الانتقال إلى صفوف فريق شباب أهلي دبي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت النسخة البرازيلية من موقع "فوكس سبورتس" على أن اللاعب في طريقه إلى الإمارات من أجل حسم انتقاله لصفوف فريق شباب أهلي دبي بالميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار الموقع البرازيلي على أن اللاعب صاحب الـ29 عامًا سافر إلى الإمارات صحبة وكيل أعماله، وذلك بعد الاتفاق بين شباب أهلي دبي ونادي بيراميدز على أن يقوم النادي الإماراتي بدفع مبلغ 10 ملايين دولار من أجل حسم تلك الصفقة.