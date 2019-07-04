هل يستجيب عمدة إسطنبول ويسلم الإخوان لمصر؟

04 يوليه 2019 - 08:55 م

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أكرم إمام أوغلو، المرشح الفائز بانتخابات رئاسة مدينة إسطنبول التركية، باستخدام جميع الوسائل والتدابير اللازمة في المواجهة الحاسمة مع عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وجميع التنظيمات والتيارات الإرهابية والتكفيرية، التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة وتتخذ من الأراضي التركية خاصة داخل مدينة إسطنبول مقرًا لها بعد تشجيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهذه الجماعات.

وقال "زين الدين"، في بيان، إنه من الواجب والضروري على "أوغلو" تخليص إسطنبول من هؤلاء الإرهابيين واتخاذ جميع الإجراءات لتسليمهم إلى مصر، وعليه استخدام صلاحياته في إغلاق قنوات جماعة الإخوان التي تبث من مدينة إسطنبول التركية.

وأكد أن هذه القنوات لا يمكن وصفها إلا بالقنوات الإرهابية التي تحرض يوميًا على القتل وسفك دماء الأبرياء.

وكانت حالة من القلق سيطرت على قيادات جماعة الإخوان بعد فوز المرشح المعارض لأردوغان، أكرم داود أوغلو، وانتزاعه كرسي بلدية إسطنبول أكبر مدينة تركية، خاصة أن حزب الشعب الجمهوري يتطلع إلى علاقات أفضل مع الدولة المصرية على النقيض من الرئيس أردوغان.

وفي السياق، قال النائب إبراهيم عبد الوهاب, عضو لجنة العلاقات الخارجية, إننا أمام قضية هامة من ضمن قضايا الدولة, مع النظام التركي الذي دائمًا ما يتعدى على السلطة والتدخل في الشأن المصري.

وأضاف "عبد الوهاب"، في تصريح لـ"المصريون"، أن المطالبة مستمرة في وقف السلطات التركية عن مهاجمتها للنظام المصري, وتوضيح الرأي العام الدولي بالانتهاكات والمخالفات التي تمارسها الدولة التركية.

وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية, إلى أنه ربما قد يكون لدى عمدة إسطنبول أي صلاحيات أو قرار بتسليم الإخوان الموجودين بتركيا إلى مصر؛ نظرًا لوجود قوانين خاصة بالدولة تمنع تسليمهم, ولكن هناك بصيصًا من النور بعد نجاح الحزب المنافس لـ أردوغان, خاصة أن هناك مؤشرات بأن هذا الحزب له دور في الانتخابات القادمة وربما يكون هو الحزب الحاكم.

وأوضح أن هذه المطالبة حتى لو لم تكن في محلها من الناحية القانونية بالنسبة للقانون والدستور التركي, لكن في النهاية نطالب بوقف أي انتهاكات وغلق منابرها الإعلامية التي تنشر السلبيات بشكل مستمر.

ومن جانبه، قال إسلام الكتاتني أحد الإخوان المنشقين, إن ما يطالب به نائب مجلس النواب, ما هو إلا "شو إعلامي"؛ لأن القوانين التركية ربما لا تكون تسمح بتسليم الإخوان الموجودين على الأراضي التركية.

وأضاف "الكتاتني"، في تصريح لـ"المصريون"، أن النائب المصري الذي يطالب بتسليم الإخوان وغلق القنوات يخاطب عمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام أغلو, ونسي أن هناك من هو أعلى منه مثل رئيس الوزراء ورئيس الدولة التركية.

وأوضح "الكتاتني", أن أغلو لا يملك قرارًا لأن هذا يعتبر تعديًا على سلطات, موضحًا أن تركيا ليست حكمًا فيدراليًا مثل أمريكا أي كل ولاية لها قوانين خاصة بها, موضحًا أن النائب هنا يطالب بشكل غير رسمي.

وأشار القيادي المنشق, إلى أن هناك جهات مختصة في المطالبة بذلك وهو النائب العام, وذلك بمخاطبة النائب العام التركي كجهة قضائية والمطالبة بتطبيق الأحكام عليهم.

ولفت "الكتاتني", إلى أن هناك أمورًا أولى بالانشغال بها أكثر من انشغالنا بتسليم الإخوان, وهي المنافسة لتركيا سواء كانت سياسيًا أو اقتصاديًا أو عسكريًا, موضحًا أن الإعلام المصري هو من أعطى الفرصة لفتح قنوات معارضة على أرض تركيا, وذلك لعدم مناقشته القضايا التي تخص المواطنين, وبعدها عن المهنية والحيادية, لذلك كانت القنوات التي تبث من داخل تركيا منافسة بشكل أكبر للقنوات المصرية.