» رسميًا.. آريين روبين يعتزل كرة القدم

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وكالات

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 أعلن الجناح الهولندي آريين روبن، الخميس، اعتزاله كرة القدم عن 35 عاما، بعد عشرة مواسم أمضاها مع بايرن ميونيخ الألماني.

وقال روبن لوسائل إعلام هولندية "هذا من دون أي شك أصعب قرار اتخذته في مسيرتي، قلبي يقول نعم وجسدي يقول لا".

وانتهى عقد روبن مع بايرن ميونيخ في 30 يونيو الماضي.

ورحل روبن عن بايرن ميونخ عقب انتهاء عقده مع الفريق البافاري بنهاية الموسم المنصرم، ليسدل الستار على مسيرته داخل قلعة (أليانز أرينا)، التي استمرت عشرة أعوام.


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