تشغيل محطة مياه ساحل سليم والبداري في أسيوط

04 يوليه 2019 - 07:50 م

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط؛ اليوم الخميس ، بدء التشغيل التجريبي لمحطة وشبكة مياه الشرب المرشحة بمركزي ساحل سليم والبداري بقرية "تل زايد بالبداري" بطاقة استيعابية 68 ألف م3/يوم وبتكلفة تصل إلى 325 مليون جنيه بعد أن كانت تغذي مركز البداري فقط، وذلك بعد توقف استمر 8 سنوات منذ بدء استلامها ابتدائيا عام 2011 وتوقف التشغيل لاستكمال الشبكات ولتلافي بعض الملاحظات الفنية ومشكلة الإطماء ومد المأخذ والتي جرى إنهائها عن طريق الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وتسليمها لشركة المياه.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه جرى تكثيف الجهود لاستمرار العمل في عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى والمراكز والإسراع في معدلات الإنجاز.

وأشار إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وسد الفجوات التنموية بالقرى، لافتا إلى أن المحطة تغذي كلا من مركز ومدينة البداري ومدينة ساحل سليم وتوابعها وهي (الجمسة - الهدار - جزيرة المطمر - جزيرة الساحل - جزيرة العونة - الشامية - الشيخ شحاتة) لعدد 80 ألف نسمة.

وذكر أنه سيجرى ربط المحطة على عدد 7 نقاط ربط لكي تستفيد منها القرى الآتية (المطمر - الغريب - العونة - العفادرة - النزلة المستجدة - بويط - التناغة الشرقية - باخوم - تاسا - الحبايشة – الوقا- الخوالد).

وأشار إلى تواجد المختصين بالشركة بصفة مستمرة على مدار اليوم للقيام بعمل غسيل شامل وجزئي لجميع أطراف الشبكات بالمنطقة وذلك لتطهير الشبكات من كافة الرواسب والشوائب التي قد تعلق بالمياه لضمان وصولها بصورة نقية وصافية للمواطنين.