  • الخميس 04 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:56 م
بحث متقدم
حزب النور

حرب تكسير عظام بين "النور" و"البناء والتنمية"

ديوركس

شركة تعلن عن توزيع أدوات جنسية قبل مباراة المنتخب

الملك سلمان وأمير الكويت

انفراجة في المحادثات بين السعودية والكويت لحل الأزمة

محمد صلاح فى مران المنتخب

بقرار «أجيري».. إبعاد صلاح عن مران المنتخب

شيما

حبس فنانة شهيرة 3 سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

شيرين

حقيقة إصابة «شيرين» بمرض خطير

مجلس الوزراء

رسميًا .. الحكومة توافق على الحد الأدنى للأجور

علا القرضاوى

حبس نجلة القرضاوى على ذمة قضية جديدة

ارشيفية

الدولة تمهل هذه الكنائس 4 أشهر

شيما

الحبس 3 سنوات لبطلة كليب «عندى ظروف»

بقرار «أجيري».. إبعاد صلاح عن مران المنتخب

الرياضة

محمد صلاح فى مران المنتخب
محمد صلاح فى مران المنتخب

أخبار متعلقة
#

طبيب نفسي يكشف تفاصيل مثيرة عن لقائه بـ"صلاح"

#

هكذا تصرف محمد صلاح مع عمرو وردة بعد أزمة التحرش

#

جهاز الفراعنة يجهز للاحتفال بـ"صلاح"

#

رهان بين محمد صلاح ومجدى عبد الغنى على ساعة "رولكس"

تعرض نجم منتخب مصر محمد صلاح، لنزلة برد أبعدته عن المشاركة في التدريب الجماعي اليوم للمنتخب، استعدادًا لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتم عرض الأمر على المكسيكي خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب، حيث قرر إبعاده حتى لا تتفاقم حالته.

بسبب تعرضه لنزلة برد لن يتمكن محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة في التدريب الجماعي اليوم للمنتخب الوطني، وذلك حتى لا تتفاقم حالته، جاء ذلك بعد عرض الأمر على خافيير أجيري المدير الفني .

ويواصل المنتخب الوطني اليوم آداء تدريباته استعدادا للقاء جنوب أفريقيا يوم السبت المقبل ضمن مباريات دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. آريين روبين يعتزل كرة القدم
» اندلاع حريق في مزرعة بالفيوم ونفوق 8 رؤوس ماشية
» شاهد.. انتحار رجل أعمال في مؤتمر صحفي على الهواء
» مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من أوزباكستان
» "التنمر" يدفع طفلًا للانتحار بالعياط
» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
» قيادي بالدعوة السلفية: لم أر أسوأ من أخلاق الإخوان
» تعرف على أبرز أسماء المتحفظ على أموالهم في قضية تنظيم الأمل
» موظف يطلق النار على نفسه بحدائق القبة
» مرتضي منصور يستنجد بـ"آل شيخ" لأجل "صفقة القرن"
» الحبس 3 سنوات لبطلة كليب «عندى ظروف»

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»