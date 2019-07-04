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اندلاع حريق في مزرعة بالفيوم ونفوق 8 رؤوس ماشية

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نفوق مواشي
نفوق مواشي

حسن عاشور

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سيطرت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، على حريق نشب بمزرعة مواشي بقرية الإعلام بمركز الفيوم، دون إصابات أو وفيات، وأدى إلى نفوق 8 رؤوس الماشية.

وأفاد بيان أمني ، أن اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بحظيرة مواشي بقرية الإعلام بمركز الفيوم.

وأضاف البيان الأمني، أن قوات الحماية المدنية، انتقلت إلى مكان الحريق، وسيطرت عليه دون إصابت أو وفيات.

وتبين نشوب الحريق بحظيرة مواشي مساحتها، 80 مترا مسقوفة بالبوص وجذوع النخيل والجريد، ملك المواطن "سعيد.ع" (45 سنة-عامل)، وأسفر الحريق عن احتراق سقف الحظيرة ونفوق 8 رؤوس ماشية عبارة عن 4 بقرات و4 أغنام.

وذكر البيان الأمني، أن مالك الحظيرة، رجح نشوب الحريق نتيجة إلقاء مجهول عقب سيجارة مشتعل على كمية من الهيش بجوار الحظيرة، ولم يتهم أحد بالتسبب في نشوب الحريق، وكلفت قسم الأدلة الجنائية بالانتقال للمكان ومعاينة الحريق.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3821 لسنة 2019م إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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