حبس فنانة شهيرة 3 سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

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شيما
شيما

محمد فضل- متابعات

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اليوم.. محاكمة المطربة شيما بطلة "عندى ظروف"

حبس

الدعارة

ممارسة

شيما

قضت محكمة جنح العجوزة بمعاقبة المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف" و11 فتاة أخرى بالحبس 3 سنوات، لاتهامهن بممارسة وتسهيل ممارسة الدعارة.

كما قضت المحكمة بالحبس مدد تتراوح ما بين سنة لـ3 سنوات على 9 شباب من المتهمين العاملين والمسؤولين في الكافيه، محل ضبطهن.

وأحالت النيابة العامة صاحب الكافيه وشقيقه إلى المحكمة بتهمة الاتجار في البشر، وجلب المخدرات من الخارج وترويجها محليا.

كانت التحقيقات كشفت أن صاحب كافيه فى المهندسين، يُدعى "أ. م. ا"، وهو المتهم الرئيسي في واقعة تشكيل عصابة للاتجار فى البشر، استقطب عدد من الفتيات، ومنهن المطربة شيما بطلة كليب "عندي ظروف"، بمساعدة شقيقه واثنين آخرين ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن في توزيع المخدرات على الزبائن.

وعلى إثر ذلك، ضبطت الأجهزة الأمنية الفتيات داخل الكافيه، فيما أُحيل صاحب الكافيه وشقيقه للجنايات بتهمة الإتجار في البشر، وجلب المخدرات من الخارج والترويج لها.


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