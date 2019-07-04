حقيقة إصابة «شيرين» بمرض خطير

04 يوليه 2019 - 06:14 م

أكد الفنان حسام حبيب، أن كل ما نُشر بشأن الحالة الصحية عن زوجته، النجمة شيرين عبد الوهاب ليس له أي أساس من الصحة، وأن اعتذارها عن حفل قرطاج جاء بسبب الاختلاف في وجهات النظر ليس أكثر.

وقال حبيب، إنه يتواجد حاليًا بصحبة شيرين، وهي تتمتع بصحة جيدة وكل ما نشر عن إصابتها بأي أمراض وسفرها للعلاج في لندن غير صحيح، مشيرًا إلى أنهما يتواجدان في أمريكا، ومن المقرر عودتهما خلال الأيام المقبلة لاستكمال نشاطهما الفني بمصر.

وتحدث حبيب عن هذا الموضوع خوفًا من انتشار الشائعات بكثرة والترويج لها حول صحة زوجته، خاصة بعد أن راج الخبر أمس الأربعاء عبر وسائل الإعلام.

وكانت شيرين عبد الوهاب ألغت حفلها بمهرجان قرطاج 2019 الذي كان مقررًا إقامته في الـ 17 من آب المقبل، وجاء بديلًا عنها النجم اللبناني عاصي الحلاني.