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السفير حمدي لوزا يستقبل رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

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لوزا
لوزا

حسن عاشور

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استقبل اليوم الخميس السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، السيدة ماريا فيرناندا إسبينوزا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك فى إطار الزيارة التى تقوم بها إلى مصر .

تناول الاجتماع دعم مصر للأجندة الطموحة لرئيسة الجمعية العامة، وما تتضمنه من أولويات تتعلق بقضايا المرأة والبيئة والهجرة واللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والسلم والأمن وتنشيط عمل الأمم المتحدة.

وقد أبرز نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية الجهود التى تقوم بها مصر على صعيد مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وما توليه من أولوية فى إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى لموضوعات السلم والأمن وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية فيما بعد النزاعات، وتحقيق أجندة أفريقيا 2063، ومبادرة الاتحاد الأفريقى لإسكات البنادق 2020، وآليات تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى، فضلاً عن دور مصر فى دعم العمل الدولى متعدد الأطراف ولاسيما من خلال عمليات حفظ السلام وجهود إصلاح الأمم المتحدة.


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