رانيا يوسف تثير الجدل بفستان فاضح جديد

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فستان فاضح

أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة من الجدل، بسبب نشرها صورة لها بفستان وصفه رواد مواقع التواص الاجتماعي بالفاضح.

وظهرت رانيا يوسف بفستان أحمر قصير للغاية، وعلقت عليه عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" أتمنى لكم عطلة نهاية الأسبوع كلها حب وضحك".

وشن رواج مواقع التواصل هجومًا حادًا عليها بسبب الفستان، متهمين إياها بتعمد إثارة الجدل حولها، خاصة بعد الضجة التي أحدثها الفستان القصير الذي ارتدته في مهرجان القاهرة السينمائي الماضي.

واعتبر البعض أن جرأتها بنشر هذه الصورة، تأتي بعد أزمة التحرش التي واجهها اللاعب عمرو وردة، والتي علقت رانيا يوسف عليها، مستنكرة التسامح مع التحرش وعدم التسماح مع فستانها الذي أثار أزمة وكان يمكن أن يتسبب في حبسها بعد مقاضاتها من جانب عدد من المحامين.






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