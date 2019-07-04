الدولة تمهل هذه الكنائس 4 أشهر

04 يوليه 2019 - 04:51 م

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على التوصية الخاصة بمد مهلة إضافية 4 أشهر للكنائس والمباني الخدمية التابعة لها.

وأمهل مجلس الوزراء تلك الكنائس 4 أشهر للانتهاء من استكمال إجراءات الحماية المدنية، وذلك للكنائس والمباني التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، مع إعطائها مهلة للانتهاء من إجراءات الحماية المدنية.

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، بخصوص توفيق أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1021 كنيسة ومبنى تابعًا.