الحبس 3 سنوات لبطلة كليب «عندى ظروف»

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قضت محكمة جنح العجوزة بمعاقبة المطربة "شيما" بطلة كليب "عندى ظروف" و11 فتاة أخرى بالحبس 3 سنوات، لاتهامهن بممارسة وتسهيل ممارسة الدعارة، كما قضت المحكمة بالحبس مدد تتراوحبين سنة إلى 3 سنوات لـ 9 شباب من المتهمين العاملين والمسئولين في الكافيه.

وأحالت النيابة العامة صاحب الكافيه وشقيقه إلى المحكمة بتهمة الاتجار في البشر، وجلب المخدرات من الخارج وترويجها محليا.

وكانت التحقيقات كشفت أن صاحب كافيه في المهندسين، يُدعى "أ. م. ا"، وهو المتهم الرئيسى في واقعة تشكيل عصابة للاتجار في البشر، استقطب عددا من الفتيات، ومنهم المطربة شيما بطلة كليب "عندى ظروف"، بمساعدة شقيقه واثنين من القوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن في توزيع المخدرات على الزبائن.


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