  • الخميس 04 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:46 م
بحث متقدم
فستان

فنانة شهيرة تثير سخط متابعيها بـ"فستان"

شيرين

"شقيق شيرين" يكشف مفاجآت مدوية عن حالتها الصحية

البرادعي

تفاصيل الساعات الأخيرة بمنزل البرادعي قبل الإطاحة بمرسي

مظاهرات اثيوبيا

بالفيديو.. مظاهرات وأعمال شغب في إسرائيل

أرشيف

سرقة 165 سائحًا سعوديًا في تركيا

الإعلامي تامر أمين

إعلامي: بنتي خرجت ومعرفش مكانها

الزمالك

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

الإعلامى أسامة كمال

أسامة كمال: "لولا السيسى كلنا هنلبس الطرح كلنا"

ارشيف

5 أندية أوروبية تلاحق نجم «الفراعنة»

دولار

سعر الدولار يستقر عند هذا الرقم

«تكبير المؤخرة ونحت القوام».. آخر تقاليع "التجميل" فى العالم

الصفحة الأخيرة

شاهد.. بالصور عمليات "التجميل" الفاشلة التي شوهت وجوه أصحابها
شاهد.. بالصور عمليات "التجميل" الفاشلة التي شوهت وجوه أصحابها

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

شاب يجبر زوجته على ممارسة الرذيلة.. ويهددها بهذا الأمر

#

الموعد والقنوات الناقلة لودية مصر وغينيا

#

كأس العالم للشباب.. فرنسا ومالي يتأهلان للدوري لدور الـ16

#

بث مباشر لمبارة الزمالك والإنتاج الحربي

ما زالت عمليات التجميل "هوس" يطارد العامة قبل المشاهير، فبرغم من النتائج الصادمة التي تحدث من ورائها، ما زال الطب التجميلي يستمر في إدهشانا، فمن شد الوجه إلى توسيع العينين، أصبحت عمليات التجمل كـ"المكياج"، لا غني عنها للسيدات.

وفي السياق، أصبح هناك بلاد متميزة  في عمليات التجمل، ومنها كوريا الجنوبية لدرجة أنهم جعلوها من ضمن عروض الرحلات السياحية فى كوريا، ومن ضمن هذه العمليات هى توسيع العين ونحت وتصغير الفك، والتى أصبحت موضة يتابعها السيدات سواء فى كوريا الجنوبية أو فى بلدان أخرى.

واشتهرت أمريكا بعمليات تكبير الصدر وتصغير الأنف ليتطور إلى تكبير المؤخرة ونحت الجسم، ليصبح أيضا ترند تتبعه الكثير من الفتيات حتى المراهقات، وأشهر من قام بهذه العمليات نجمة تليفزيون الواقعة كيم كاردشيان وأخواتها كلوى كاردشيان وكايلى جينر.

وتعتني المرأة الأوروبية بمظهرها فبالتأكيد هناك الكثير من عمليات التجميل انتشارا فى فرنسا وإيطاليا أكثرها عمليات شد الوجه التى تطورت وأصبح الحصول عليا سهلا بدون جراحة من خلال بما يسمى “الخيوط الجراحية” أو حقن “البوتوكس”.

وتسعى الكثير من النساء في تايلاند ذوات البشرة القمحية السمراء إلى تبيض لون بشرتهن بصورة كبيرة لهذا انتشرت حقن “الجيلوتثيون” التى تعمل على تبيض البشرة بشكل كبير فبعد أن كانت هذة الحقن تباع فقط من خلال دكتور الجلدية، فقد أصبحت الآن تباع فى محلات التجميل والصيدليات فى تايلاند لكن هذه الحقن تعتبر من أخطر حقن التجميل ولبيست معترف بها من منظمة الصحة وتم منعها فى كثير من البلاد.

وتعد تركيا من أشهر البلدان التى تقوم بعمليات زرع الشعر خصوصاً للرجال لدرجة أن الكثيرين يسافرون إلى تركيا للحصول على أفضل عمليات التجميل لزرع الشعر



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «تكبير المؤخرة ونحت القوام».. آخر تقاليع "التجميل" فى العالم
» زوجة تخلع زوجها: "بقى عامل شبه الدراكولا"
» «لامبارد» مديرًا فنيًا لتشيلسي لثلاث سنوات
» "كاف" يقسو على التحكيم المصرى
» بـ"الكاش مايوه".. فنانات يتنافسن على أجرأ إطلالة
» إصابة العشرات فى انقلاب أتوبيس بطريق "سوهاج-قنا"
» موقف محرج لـ"راموس" بشواطئ الغردقة بسبب "صلاح"
» كاف يختار 3 لاعبين مصريين فى التشكيل المثالية
» ترامب يوجه رسالة قاسية لـ"المهاجرين"
» «فيس بوك» يصلح العطل ويوضح أسبابه
» فنانة شهيرة لزوجها الفنان: لو العصمة بايدي كنت طلقتك

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»