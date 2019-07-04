» «تكبير المؤخرة ونحت القوام».. آخر تقاليع "التجميل" فى العالم

ما زالت عمليات التجميل "هوس" يطارد العامة قبل المشاهير، فبرغم من النتائج الصادمة التي تحدث من ورائها، ما زال الطب التجميلي يستمر في إدهشانا، فمن شد الوجه إلى توسيع العينين، أصبحت عمليات التجمل كـ"المكياج"، لا غني عنها للسيدات.

وفي السياق، أصبح هناك بلاد متميزة في عمليات التجمل، ومنها كوريا الجنوبية لدرجة أنهم جعلوها من ضمن عروض الرحلات السياحية فى كوريا، ومن ضمن هذه العمليات هى توسيع العين ونحت وتصغير الفك، والتى أصبحت موضة يتابعها السيدات سواء فى كوريا الجنوبية أو فى بلدان أخرى.

واشتهرت أمريكا بعمليات تكبير الصدر وتصغير الأنف ليتطور إلى تكبير المؤخرة ونحت الجسم، ليصبح أيضا ترند تتبعه الكثير من الفتيات حتى المراهقات، وأشهر من قام بهذه العمليات نجمة تليفزيون الواقعة كيم كاردشيان وأخواتها كلوى كاردشيان وكايلى جينر.

وتعتني المرأة الأوروبية بمظهرها فبالتأكيد هناك الكثير من عمليات التجميل انتشارا فى فرنسا وإيطاليا أكثرها عمليات شد الوجه التى تطورت وأصبح الحصول عليا سهلا بدون جراحة من خلال بما يسمى “الخيوط الجراحية” أو حقن “البوتوكس”.

وتسعى الكثير من النساء في تايلاند ذوات البشرة القمحية السمراء إلى تبيض لون بشرتهن بصورة كبيرة لهذا انتشرت حقن “الجيلوتثيون” التى تعمل على تبيض البشرة بشكل كبير فبعد أن كانت هذة الحقن تباع فقط من خلال دكتور الجلدية، فقد أصبحت الآن تباع فى محلات التجميل والصيدليات فى تايلاند لكن هذه الحقن تعتبر من أخطر حقن التجميل ولبيست معترف بها من منظمة الصحة وتم منعها فى كثير من البلاد.

وتعد تركيا من أشهر البلدان التى تقوم بعمليات زرع الشعر خصوصاً للرجال لدرجة أن الكثيرين يسافرون إلى تركيا للحصول على أفضل عمليات التجميل لزرع الشعر