3 قرارات مهمة للرئيس "السيسي"

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الحياة السياسية

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عمرو محمد-متابعات

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، 3 قرارات جمهورية، إذ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا والموقع بتاريخ 19 سبتمبر 2018، كما أصدر السيسي قرارًا رقم 225 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة مشروعات تنموية عليها بمحافظة الإسكندرية.

وأيضا أصدر الرئيس، قرارًا رقم 298 لسنة 2019 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بنبان محافظة أسوان، لاستخدامها في إنشاء محطة معالجة صرف صحي وغلبة خشبية.

وفي يونيو الماضي، أصدر قرارًا جمهوريا رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين ابراهيم عبد النبي نصر مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون المالية، لمدة عام، اعتبارا من 14 يونيو 2019.

كما صدق على القانون رقم 78 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد أن قرره مجلس النواب.

وأيضا أصدر، القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.


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