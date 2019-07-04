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"كاف" يقسو على التحكيم المصرى

الرياضة

كاف
كاف

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استبعدت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي "كاف"، ثلاثي التحكيم المصري إبراهيم نور الدين وتحسين أبو السادات وأحمد حسام طه، من التحكيم ضمن المباريات المتبقية لبطولة الأمم الأفريقية.

وغادر الثلاثى معسكر حكام البطولة، عقب انتهاء الدور الأول لمنافسات بطولة الأمم الأفريقية.

جاء ذلك عقب جلسة عقدتها لجنة الحكام مع الحكام المستبعدة بأحد الفنادق، وتم توجيه الشكر لهم على أدائهم.

وظهر "نور الدين" كحكم ساحة فى مباراة موريتانيا وأنجولا بينما كان رابعا فى لقاء غينيا ومدغشقر، بينما تواجد المساعد تحسين أبو السادات فى مباراتين خلال الدور الأول وهما، غينيا ومدغشقر، وموريتانيا وأنجولا، فيما ظهر المساعد أحمد حسام فى مواجهتين خلال الدور الأول فى لقاء منتخبى غانا وبنين ومباراة موريتانيا وأنجولا، والتي أقيمت بدور المجموعات.


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