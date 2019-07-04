"شقيق شيرين" يكشف مفاجآت مدوية عن حالتها الصحية

كشف محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، حقيقة الحالة الصحية لشقيقته، موضحًا أنها بحصة جيدة وتقضي عطلة مع أولادها .

وكان قد تردد شائعات حول تعرضها لوعكة صحية، وسفرها إلى لندن لتلقي العلاج هناك، بعد انسحابها المفاجئ من المشاركة في فعاليات مهرجان قرطاج يوم 17 أغسطس 2019.

ونشر محمد عبد الوهاب، صور له في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، ظهر فيها مع شقيقته شيرين، وعلق قائلًا: "كفاية إشاعات بقي قرفتونا شيرين زي الفل وصحتها بمب الحمد لله ولا مسافرة تتعالج ولا أي حاجة من كل اللي اتكتب ده صح أصلا".

وتابع: "ولا كان في اتفاقيات ولا عقود حفلات ولاغينها كفاية كدب وافترى واللي عنده عقد ممضي يطلعو وبعد كدة اي جريدة هتكتب حاجة مش مظبوطة هنقضيها شيرين في اجازة مع ولادها".

ويأتي ذلك بعد أن تردّد في الأوساط الفنية، أن شيرين عبد الوهاب تعرضت لأزمة صحية مؤخرًا، أدت الى اعتذارها عن كل حفلاتها الغنائية، وأنها أيضًا سافرت إلى لندن لتلقى العلاج.