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كاف يختار 3 لاعبين مصريين فى التشكيل المثالية

الرياضة

كاف
كاف

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كشف حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تشكيلة الفريق المثالي لمباريات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي "مصر".

خط الدفاع: أحمد المحمدي "مصر"، يايا بانانا "الكاميرون"، أحمد حجازي "مصر"، أشرف حكيمي "المغرب".

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر "الجزائر"، أروهاسينا أندرياناريما "مدغشقر"، رياض محرز "الجزائر".

خط الهجوم: محمد صلاح "مصر" جوردان أيو "غانا" ساديو ماني "السنغال".

وفي سياق متصل، أثار غياب محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر عن التشكيلة المثالية حالة من الاستغراب، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب، وتألقه اللافت مع "الفراعنة".



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