سرقة 165 سائحًا سعوديًا في تركيا

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نبّهت السفارة السعودية لدى تركيا، مواطنيها من عصابات تركية تستهدف السائح السعودي، بسرقة جوازات السفر والأموال.

يأتي ذلك بعد أن رصدت السفارة سرقة 165 جواز سفر سعوديًا في ثلاثة مواقع سياحية تركية ومبالغ مالية من قِبل أشخاص مجهولين. وفقا لما نشر بـ«الشرق الأوسط»

وشددت السفارة في بيان لها، على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر، خصوصاً في الأماكن المزدحمة، داعية المواطنين لعدم التردد في التواصل معها أو القنصلية العامة بإسطنبول في حالات الطوارئ.

من جهته، أكد مشاري الذيابي القائم بالأعمال في القنصلية السعودية في إسطنبول، أن السفارة والقنصلية شكلتا غرفة عمليات على مدار الساعة لاستقبال البلاغات من المواطنين المقيمين في تركيا، الذين تعرضوا إلى سرقة جوازات سفر، ومبالغ مالية، مشيراً إلى أن موظفي السفارة يتوجهون على الفور إلى موقع الحادثة.

وقال الذيابي، إن عدد السياح السعوديين انخفض بشكل كبير عن العام الماضي، وأضاف: «حوادث السرقات والنشل ليست على السياح السعوديين فقط، بل نسمع عن سياح عرب تعرضوا أيضا لمثل هذه الحوادث».


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