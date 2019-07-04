» «فيس بوك» يصلح العطل ويوضح أسبابه

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قال مسئولو شركة "فيس بوك"، إنه تم حل المشكلة التى واجهت التطبيق في إرسال وتحميل ملفات الصور والفيديو عبر تطبيقاتها ومنصاتها للتواصل الاجتماعي.

وأضافت فى بيان لها: "خلال إحدى عملياتنا للصيانة الدورية، أحدثنا مشكلة تجعل من الصعب على بعض الناس تحميل أو إرسال الصور والمقاطع المصورة".

وامتنعت الشركة عن التعليق عندما سئلت عما إذا كانت ستعيد الأموال إلى الشركات المتضررة.

وفي واقعة مماثلة في مارس، قالت الشركة إنها ستدرس إعادة الأموال إلى المعلنين المتضررين.

جدير بالذكر لم يتمكن كثير من المستخدمين من إرسال واستقبال الصور والمقاطع المصورة والملفات الأخرى عبر منصات فيسبوك، ومنها واتساب وإنستجرام وماسنجر.

وقال شركة ثاوزاند آيز، التي تراقب الإنترنت عالميا: "الانقطاع مرتبط على ما يبدو ببنية تحتية داخلية أو مشكلة خاصة بالتطبيقات".

وأصاب الانقطاع الجزئي مستخدمي أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي بالإحباط، ولجأ كثيرون لموقع تويتر للشكوى.


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