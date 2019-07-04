سعر الدولار يستقر عند هذا الرقم

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استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.56 جنيه، ونحو 16.66 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.75 جنيه للبيع، و16.65 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية، وبنك الكويت الوطني، والبنك العربي الأفريقي، وبنك الاستثمار العربي نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء.

وسجلت  العملة الخضراء في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري الخليجي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق نحو 16.68 جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي إجريكول، وبنك عودة نحو 16.68 جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر الدولار في كل من بنك بلوم، وبنك مصر إيران، والبنك الأهلي اليوناني، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك التنمية الصناعية نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.


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