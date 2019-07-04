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فنانة شهيرة لزوجها الفنان: لو العصمة بايدي كنت طلقتك

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أحمد عبدالله محمود
أحمد عبدالله محمود

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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سارة نخلة

أحمد عبدالله محمود

كشفت الفنانة سارة نخلة آخر تطورات دعوى الطلاق للضرر التي رفعتها ضد زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود.

وقالت سارة نخلة في صحفية: "إنها لم تحصل على الطلاق حتى الآن، وتنتظر قضية الطلاق التي رفعتها منذ أشهر" حسب "مصراوي".

وأضافت: "انا أثق في القضاء المصري ثقة كبيرة جدا، وأنتظر حكم المحكمة، مشيرة أن المحامي الخاص بها طلب منها عدم الإدلاء بأي تصريحات تخص القضية حتى صدور حكم المحكمة.

ونفت سارة أن يكون هناك أي صلح بينها وبين زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود، أو أنها ستتنازل عن القضية".

وأكدت سارة أنها لن تتنازل عن الطلاق أبدأ، قائلة: "لو العصمة بإيدي كنت طلقته من بدري".

يُذكر أن الفنان أحمد عبدالله محمود انفصل عن الفنانة سارة نخلة ملكة جمال سوريا السابقة، بعد خلافات حادة وقعت بينهما، وأعلنت نخلة الخبر عبر حسابها على "فيس بوك".

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