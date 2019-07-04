أسامة كمال: "لولا السيسى كلنا هنلبس الطرح كلنا"

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وجه الإعلامي أسامة كمال، التحية لشعب المصري قائلاً: "بوجه التحية لكل مصرى ومصرية وقف فى الميادين وعندهم كل الاستعداد يموتوا فداء بلدهم وهتهتفوا "انزل يا سيسى.. انزل يا سيسى". 

وأضاف كمال في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المصريين الذين قالوا انزل يا سيسى.. قالوا كمل جميلك، فبدأت التنمية وبدأ إصلاح سنين قليلة من الخراب كانت كافية إنها تبهدل البلد كلها، والشعب أتحمل العبء والجهد". 

وتابع كمال: "شكرًا شعب مصر وجيش مصر ورئيس مصر، اللى ما سمحوش للإخوان يلبسونا طرح، من غير قائد زى السيسي كلنا هنلبس الطرح كلنا، وكنا وهنفضل بالمرصاد." 

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