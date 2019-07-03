لم يعد صديقًا للفلاح.. حملة موسعة للقضاء على «أبو قردان»

03 يوليه 2019 - 09:42 م

على الرغم من كونه أحد الطيور الصديقة للفلاح، لا سيما أنه يقضي على كافة الحشرات والديدان الضارة بالتربة الزراعية، إلا أن محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن تجهيزها حملة موسعة للتخلص من «أبو قردان»، بعد انتشاره بشكل مكثف.

وأوضحت المحافظة، أنه يتم التنسيق بين جهاز شئون البيئة والطب البيطري والوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة لحل أزمة طائر أبو قردان، والذي انتشر بكثافة في عدد من ميادين مدينة موط بمركز الداخلة وتسبب في أزمة كبيرة للمواطنين.

وشددت في بيان لها، على أنه لن تعمل على إبادة طائر أبو قردان، ولكنها ستقوم بـ«تقليم الأشجار» التي اتخذها سكنًا له والمتواجدة في ميادين مدينة موط.

وكان عدد كبير من أهالي مركز الداخلة طالبوا بمواجهة طائر أبو قردان الذي انتشر بصورة كبيرة داخل مدينة موط، وأصبح يسكن الأشجار بالأحياء السكنية.

وقال كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، إنه يتم التجهيز لتنفيذ حملة موسعة لقص وتهذيب الأشجار؛ بهدف القضاء على طائر أبو قردان الذي انتشر بصورة كبيرة داخل مدينة موط وأصبح يسكن الأشجار بالأحياء السكنية.

وتابع «يهدد المواطنين جراء التلوث البيئي الذي يسببه نتيجة تراكم الفضلات وغيرها، في ظل أن أبو قردان داخل الزراعات "صديق للفلاح"، أما ظهوره داخل المدينة فيصبح ملوثًا للبيئة ويسبب قلقا لراحة المواطنين».

وأضاف «إبراهيم»، أنه يتم التنسيق مع قطاعي البيئة والزراعة من أجل القضاء على تواجد أبو قردان داخل مدينة موط وإبعاده إلى موطنه الأصلي بمناطق الزراعات خارج المدينة، مستطردًا «في شهر أبريل العام الماضي ظهر وتم القضاء عليه من خلال قص الأشجار وتهذيبها في ظل عدم القدرة على اقتلاعها حفاظا على المظهر الحضاري الجمالي للمدينة».

حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إعداد خطة أو طريقة للقضاء على «صديق الفلاح»، مضيفًا أن أي محاولة للقضاء عليه تعتبر «مصيبة وكارثة» يجب عدم السماح بوقوعها.

وفي تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أضاف «أبو صدام»، أن أبو قردان يعتبر صديق الفلاح، إضافة إلى أن يقوم بتنظيف الأرض عن طريق التهام الحشرات والديدان الضارة، متسائلًا: «ما الفوائد المترتبة على القضاء عليه في مدينة أو مركز ما؟، وهل ستحل المشكلة إذا تم القضاء عليه؟، أليس هناك طرق أخرى يمكن إتباعها للتقليل منه؟».

و أوضح أن الفترة الأخيرة شهدت اختفاء عدد كبير من الأعداء الطبيعيين للحشرات والديدان؛ جراء استخدام المبيدات والأدوية الضارة، وبالتالي لابد من الحفاظ على ما تبقى منها وليس القضاء عليها.

ونوه نقيب الفلاحين، بأن إذا تسبب أبو قردان في مشاكل بمنطقة ما، فإنه من الممكن وضع خطة أو إستراتيجية لتقنين وضعه، حيث يمكن الاستعانة بوزارة الزراعة ومراكز البحوث المختلفة لوضع تلك الخطة.

ولفت إلى أن الأشخاص العاديين والمحليات يتبعون طرقًا غير علمية للتقليل من الطائر بالمدن، حيث يقوموا بتقليم الأشجار والنخيل بشكل عشوائي للتخلص منه، ما ينتج عنه مشكلات، لذا يجب الاستعانة بالمتخصصين.

واختتم حديثه قائلًا: «وقوف أبو قردان على الأشجار أو النخيل بكثرة يسبب لها أذى كبير، لذا وجب على وزارة الزراعة اتخاذ إجراءات لحماية البيئة وكذلك عدم الإضرار به».

أما، جواهر الشربيني، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، قالت إن أبو قردان مهم جدًا للبيئة، حيث يقوم بأكل الحشرات والديدان الضارة، ومن ثم لابد من الحفاظ عليها بشتى الطرق.

وأضافت «الشربيني»، في تصريحات لـ«المصريون»، أن انتشاره بكثافة في منطقة ما غير مقبول وينتج عنه مشكلات، وبالتالي لابد من وضع خطة محكمة بواسطة وزارة الزراعة ومراكز البحوث للتخلص منه، غير أنها طالبت بعدم تدخل غير المتخصصين حتى لا تحدث أية مشكلات.

عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أشارت إلى الشيء إذا زاد عن الحد انقلب للضد، وبناء عليه إذا زادت أعداد أبو قردان عن الحد المعقول فيجب ضبط المسألة بصورة علمية.