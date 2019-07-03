  • الأربعاء 03 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:31 م
بحث متقدم
تركيا

لليوم الثاني..تركيا تعتقل عددًا من المصريين

سلطان القاسمي

تحقيق بريطاني في وفاة نجل حاكم الشارقة

منى فاروق وشيما الحاج

قرار جديد من المحكمة بشأن منى فاروق وشيما الحاج

المتحف المصري

قرار غير مسبوق..«الآثار» ترفع الحظر عن التصوير بالمتاحف

يوسف حسين وريهام سعيد

هجوم إخواني على «يوسف جو» بسبب تعاطفه مع «ريهام سعيد»

عبدالفتاح البرهان

الإفراج الفوري عن 235 معتقلًا بالسودان

قصف مركز إيواء مهاجرين بطرابلس

لأول مرة.. بيان من الجامعة العربية يدين«حفتر»

منتخب مصر

مفاجأة..«تريزيجيه» يطيح بـ«صلاح» في إحصائية عالمية

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الرئيس السيسي

تسوية القضية الفلسطينية يحقق التعايش بين شعوب المنطقة

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع للتحالف

عرب وعالم

طائرة استطلاع (أرشيفية)
طائرة استطلاع (أرشيفية)

وكالات

أخبار متعلقة
#

قوات «حفتر» تعلن إسقاط طائرة مسيرة «تركية الصنع»

#

برئاسة حزب جديد.. باراك يعلن ترشحه لإنهاء الفساد

#

التحالف العربي يدمر طائرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

#

ترامب يهدد بعقوبات على المرشد الإيراني

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في جازان، جنوب غربي السعودية. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "الحوثيين"، أن الجماعة "تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع لقوات التحالف أثناء تحليقها شرق جبل الدود في جازان".

ولم تورد "المسيرة" تفاصيل عن الطائرة ونوعها، وما إذا كانت مأهولة أو من دون طيار، ولا عن كيفية إسقاطها.

وأعلنت "أنصار الله"، في 26 مايو الماضي، إسقاط طائرة مماثلة للتحالف في ذات المنطقة.

في سياق آخر، شنت الجماعة قصفاً بقذائف المدفعية على تجمعات لقوات يمنية شرق جبل الدود، حسب "المسيرة".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين وحلفائها، في أواخر عام 2014.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع للتحالف
» أول تعليق من قوات «حفتر» على قصف مركز المهاجرين بطرابلس
» "الإفتاء" تعلن استطلاع هلال ذي الحجة
» أردوغان مجددًا: العالم أكبر من هذه الدول الخمسة
» مصر والأردن توقعان 8 مذكرات تفاهم
» مصر تستنكر بيع قطع أثرية مصرية في بريطانيا
» خلل فني يصيب "فيس بوك وإنستجرام وواتساب"
» قريبًا.. الولايات المتحدة تعلن الخطوات التالية لـ"صفقة القرن"
» «الأرصاد»: رطوبة مرتفعة ورياح مثيرة للأتربة غدًا
» البورصة تخسر 400 مليون جنيه
» خطوط سكك حديد تربط بين دولتين عربيتين وإيران

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:19 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»