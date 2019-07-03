» مصر والأردن توقعان 8 مذكرات تفاهم

03 يوليه 2019 - 07:11 م

وقعت مصر والأردن، الأربعاء، 8 مذكرات تفاهم مشتركة، على هامش اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية، المنعقدة في دورتها الثامنة والعشرين بالعاصمة القاهرة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن الجانبان وقعا 8 مذكرات تفاهم، وبرامج تنفيذية وبرتوكولات تعاون، تنظم مجالات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

وحسب المصدر ذاته، شملت مذكرات التفاهم برتوكول تعاون في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وآخر الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز حماية المستهلك ومديرية مراقبة الأسواق الأردنية.

كما وقع الجانبان خطة عمل ثنائية لبروتوكول التعاون في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية، وبرنامجا تنفيذيا في مجال الترويج للاستثمار، وبروتوكول تعاون في مجال المناطق الحرة الاستثمارية.

وجرى أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد والبناء، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الإذاعي والتلفزيوني.

ووفق المصدر نفسه، وقّع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، ونظيره المصري، مصطفى مدبولى، محضر اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية، في أعمال دورتها الثامنة والعشرين.