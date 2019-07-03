ميرهان حسين تظهر بالمايوه:«وحشتوني»

03 يوليه 2019 - 07:06 م

نشرت الفنانة ميرهان حسين صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام " .

وظهرت "ميرهان " فى الصور بالمايوه على أحد الشواطئ ، مرتدية قبعة ومايوه، وكتبت عليها "وحشتوني".

وتلقت ميرهان عددا من التعليقات السلبية حول ظهورها بالمايوه.

يذكر أن ميرهان حسين يعرض لها حاليا مسلسل "علامة استفهام" والذى تقوم ببطولته مع محمد رجب وهيثم أحمد زكى وإخراج سميح النقاش.

قصة مسلسل علامة استفهام: تدور أحداثه حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغيرا واختلافا كبيرا في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.

