قرار غير مسبوق..«الآثار» ترفع الحظر عن التصوير بالمتاحف

متابعات ـ محمد عبدالرحمن
قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى جلسته الأخيرة، الموافقة على التصوير المجانى بالهواتف المحمولة للزائرين داخل المتاحف والمناطق الأثرية، فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بداية من 1 أغسطس 2019.
وقال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذا القرار جاء فى إطار حرص وزارة الآثار على الترويج للآثار المصرية وحضارة مصر الفريدة و العظيمة، وأيضا تشجيعا للحركة السياحية فى مصر، لافتا إلى أنه يراعى عدم استخدام "فلاش" الهواتف المحمولة أثناء التصوير داخل جميع المتاحف والمقابر الأثرية وكذلك معبدى أبو سمبل.
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