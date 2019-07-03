الإفراج الفوري عن 235 معتقلًا بالسودان

03 يوليه 2019 - 06:06 م

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بأن رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، أصدر عفوا عاما عن أسرى حركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي.

وأوضحت "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل لها، أن عدد الأسرى المشمولين بالعفو العام يبلغ 235 أسيرا ويتم الإفراج عنهم فورا.

ويشهد السودان، العديد من التطورات، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، شهر إبريل الماضي، وكان آخرها إعلان قوى المعارضة للعصيان المدني، وذلك لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.