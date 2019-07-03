صورة لابنة ترامب وقادة العالم تشعل مواقع التواصل

03 يوليه 2019 - 02:08 م

أشعلت صورة لابنة الرئيس الأمريكي "إيفانكا ترامب" مع قادة العالم مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت إيفانكا ترامب، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي يحيط بها قادة العالم في تمكين المرأة، وقال المغردون، إن "إيفانكا جذبت كل العيون بجمالها المتميز وثقتها الأصيلة".

وبات ملاحظا أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلعب دورا محوريا مع أبيها في إدارة العديد من الملفات.

لذلك كان حضورها بارزا ولافتا في قمة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

أبرزت إيفانكا، نفسها هذا الأسبوع بأسلوب فريد وغير مسبوق، كعضو في الوفد الأمريكي من جهة، وفرد في عائلة الرئيس ترامب من جهة أخرى.

وحضرت إيفانكا اجتماعات ثنائية في القمة، وألقت خطابا حول تمكين المرأة في القمة، أمام قادة العالم أبرزهم الرئيس الياباني شينزو وملكة هولندا ماكسيما وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وعلق بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قائلين إن "إيفانكا ترامب بارزة للغاية وجذبت، حميع قادة العالم في قمة العشرين".

ويعتقد الكثير أن إيفانكا ترامب، هي الرمز المثالي للمرأة العصرية اليوم، فيما يتوقع آخرون أن تكون ابنة الرئيس ترامب الكبرى رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل.





خطوات إيفانكا في مرورها تشبه خطوات أبيها ترمب في القمة العربية الأمريكية حين مر من أمام قيادات الخليج وانتهت بحصار قطر وطارت المليارات.??????



قالوا عندها:"مر ترمب من هنا"



فهل سيقولون:"مرت إيفانكا من هنا"؟؟؟



دعونا نتابع بصمت??.#قمة_العشرين_اليابان pic.twitter.com/cyNyIauhZN — مهدي البوسعيدي (@mahdi_7227) 29 يونيو 2019

#إيفانكا_ترمب تلفت أنظار زعماء العالم خلال حضورها قمة مجموعة العشرين pic.twitter.com/ATP8HfTheH — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) 30 يونيو 2019